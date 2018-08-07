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Узбекский паспорт

Загранпаспорта в Узбекистане предлагается выдавать сроком на 10 лет

© Sputnik / Алексей Тихомиров
Политика
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Проект соответствующего поставления президента опубликован для общественного обсуждения на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ). 

ТАШКЕНТ, 7 авг – Sputnik. Заграничные биометрические паспорта на срок до десяти лет предлагается начать выдавать узбекистанцам с 1 января 2019 года, следует из подготовленного Министерством внутренних дел проекта постановления президента страны Шавката Мирзиёева.

Документ опубликован для общественного обсуждения на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ). 

"Биометрический паспорт для выезда за границу выдается лицам старше 16 лет сроком на 10 лет", - говорится в тексте документа.

Заграничные паспорта для детей до 16 лет будут выдаваться сроком на пять лет.

Узбекский паспорт
© Sputnik / Алексей Тихомиров
В Узбекистане все-таки появятся отдельные загранпаспорта
На территории Узбекистана паспорт можно будет получить в установленном порядке в течение десяти рабочих дней со дня принятия документов, за рубежом – в соответствии с графиком направления дипломатической почты, говорится в проекте постановления.

Обсуждение документа продлится до 22 августа.

Напомним, разрешения (стикеры) на выезд за границу гражданам Узбекистана будут не нужны с 1 января 2019 года, с этой даты в стране вводятся загранпаспорта. 

В октябре 2011 года Узбекистан приступил к замене обычных единых паспортов образца 1994 года на биометрические. С 1 июля 2014 года решением правительства республики граждане Узбекистана выезжают за границу исключительно по биометрическим паспортам.




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