Узбекистан и Кыргызстан определили линию границы еще на двух участках

В ходе переговоров было описано два участка - Шахимардан и Газнов в пределах Ферганской области Узбекистана и Баткенской области Кыргызстана.

ТАШКЕНТ, 7 авг — РИА Новости. Правительственные делегации Узбекистана и Кыргызстана определили прохождение линии границы еще на двух участках, сообщил во вторник узбекистанский МИД.

"Первого-седьмого августа в Фергане прошли переговоры рабочих групп правительственных делегаций Республики Узбекистан и Кыргызской Республики по вопросам делимитации и демаркации узбекско-кыргызской государственной границы", - говорится в сообщении на сайте министерства. В ходе встречи стороны рассмотрели итоги полевых обследований и продолжили описание оставшихся участков госграницы.

© AP Photo / Eric Gay Узбекистан обсудил с Кыргызстаном линию границы

По данным МИД, в ходе переговоров было описано два участка - Шахимардан и Газнов в пределах Ферганской области Узбекистана и Баткенской области Киргизии. По результатам переговоров был подписан протокол, в котором стороны также наметили даты проведения полевых обследований оставшихся участков узбекско-киргизской госграницы в пределах Ферганской и Наманганской областей Узбекистана, а также Баткенской и Джалал-Абадской областями Киргизии.

Последнее десятилетие отношения между Бишкеком и Ташкентом переживали не лучший период. Причиной разногласий стали территориальные споры, связанные с неопределенностью линии госграницы, которая остается неделимитированной после распада СССР. В начале 2016 года Узбекистан и Киргизия несколько месяцев держали закрытыми все пункты пропуска на совместной госгранице.

В прошлом году был достигнут прорыв в киргизско-узбекских отношениях — стороны подписали промежуточный договор о госгранице, согласно которому впервые в истории двух стран описано около 85% линии госграницы. В октябре 2017 года документ вступил в силу.

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