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Глава аппарата правительства Кыргызстана ушел в отставку

Sputnik / Михаил Воскресенский
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (217)
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Мукамбетов, который возглавил аппарат правительства в должности министра в апреле нынешнего года, покинул пост "в связи с переходом на другую работу".

ТАШКЕНТ, 8 авг – Sputnik. Глава аппарата правительства Кыргызстана Мурат Мукамбетов ушел в отставку по собственному желанию, сообщает пресс-служба президента республики.

"Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому в соответствии с законом Кыргызской Республики "О правительстве Кыргызской Республики" Мукамбетов Мурат Картайбекович освобожден от занимаемой должности руководителя аппарата правительства - министра Кыргызской Республики по собственному желанию", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Мукамбетов, который возглавил аппарат правительства в должности министра в апреле нынешнего года, покинул пост "в связи с переходом на другую работу".

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (217)
Теги:
Кыргызстан



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