Глава аппарата правительства Кыргызстана ушел в отставку

Мукамбетов, который возглавил аппарат правительства в должности министра в апреле нынешнего года, покинул пост "в связи с переходом на другую работу".

ТАШКЕНТ, 8 авг – Sputnik. Глава аппарата правительства Кыргызстана Мурат Мукамбетов ушел в отставку по собственному желанию, сообщает пресс-служба президента республики.

"Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому в соответствии с законом Кыргызской Республики "О правительстве Кыргызской Республики" Мукамбетов Мурат Картайбекович освобожден от занимаемой должности руководителя аппарата правительства - министра Кыргызской Республики по собственному желанию", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Мукамбетов, который возглавил аппарат правительства в должности министра в апреле нынешнего года, покинул пост "в связи с переходом на другую работу".