Мирзиёев уволил председателя Госкомконкуренции Узбекистана

Гулямов освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ об освобождении от должности председателя государственного комитета по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции (Госкомконкуренции) Равшана Гулямова, сообщается на сайте Госкомконкуренции.

"Указом президента Узбекистана Гулямов Равшан Аюбович освобожден от должности председателя государственного комитета по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.

Новый руководителя госкомитета пока неизвестен.

По словам источника РИА Новости, Гулямов возглавит сводный информационно-аналитический департамент кабинета министров страны.

Гулямов был назначен председателем Госкомконкуренции в апреле 2017 года. До этого он занимал должность исполнительного директора Фонда реконструкции и развития республики.