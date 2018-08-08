Узбекистан и Казахстан вскоре могут внедрить в ЦА аналог шенгенской визы

Стороны ведут переговоры по данному вопросу, предложение было озвучено в ходе межпарламентской встречи в Республике Казахстан.

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik, Дильшода Рахматова. Узбекистан и Казахстан в ближайшее время введут для туристов в Центральной Азии аналог шенгенской визы – Silk viza.

Как заявил председатель Комитета по вопросам международных отношений, внешних экономических связей, инвестиций и туризма Сената Олий Мажлиса Алишер Курманов, в данный момент стороны ведут переговоры о введении единого документа для въезда. Предложение было озвучено в ходе межпарламентской встречи в Казахстане.

"Сегодня между двумя странами в данном направлении ведется подготовка. В планах Узбекистана есть предоставление туристам стран Центральной Азии единой визы", - пояснил сенатор.

По словам заместителя международного управления Комитета по развитию туризма Феруза Додиева, в Узбекистане предложение Казахстана приняли положительно. Он также отметил, что за рубежом наблюдается большой интерес к туризму под брендом Шелкового пути.