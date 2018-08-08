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Акбаров Саидакбархон

Студент четвертого курса стал и.о. зампредседателя Госкомтуризма

© uzbektourism.uz
Политика
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Саидакбархон Акбаров будет заниматься вопросами развития молодежного туризма, внедрения инновационных идей, а также совершенствования образовательных услуг в этой сфере.

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. Студент четвертого курса факультета бизнес-управления Международного Вестминстерского университета в Ташкенте Саидакбархон Акбаров назначен и.о. заместителя председателя Госкомтуризма, сообщает пресс-служба ведомства.

Кандидатуру Акбарова на эту должность выдвинул лично президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе совещания в Алмазарском районе, на котором молодой человек дал практические предложения по развитию туризма в республике.

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Несмотря на юный возраст, Акбаров имеет опыт предпринимательской деятельности в сфере образования и повышения квалификации: с 2013 года по 2018 год он управлял сетью образовательных центров. Также занимался разработкой программы онлайн образования, с которой участвовал в конкурсе по привлечению инвестиций из фонда Исламского банка развития. 

Акбаров входит в состав молодых предпринимателей Союза молодежи. Он принимал участие в международных конференциях ООН в немецком городе Гамбурге.

В Госкомтуризма Акбаров будет заниматься вопросами развития молодежного туризма, внедрения инновационных идей, а также совершенствования образовательных услуг в этой сфере.




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