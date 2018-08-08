Узбекистанцы принимают участие в учениях "Степной орел" в США

Основная цель мероприятия – отработка задач в операциях для поддержания мира по стандартам ООН.

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. Военнослужащие из Узбекистана приехали на учения "Степной орел - 2018" в США, которые продлятся до 23 августа, сообщает РИА Новости.

Основная цель мероприятия – отработка задач в операциях по поддержанию мира по стандартам ООН. В этом году они проходят на полигоне МакКрейди в штате Южная Каролина. Участники занимаются вопросами по организации управления подразделениями, проведением штабных процедур, изучают опыт коллег из разных стран.

Министерство обороны РУз За узбекскими разведчиками на АрМИ-2018 будут наблюдать из других стран

Учения "Степной орел" проводят с 2003 года. С 2012-го – в рамках "Партнерства во имя мира" с привлечением широкого круга участников. Проект позволяет выработать общий подход органов управления к порядку планирования военных операций. Речь идет в основном о действиях ООН и НАТО.

Наряду с военными из РУ в США прибыли представители Минобороны Таджикистана, Казахстана, Великобритании.

Ранее сообщалось, что Узбекистан занял третье место на международных соревнованиях АрМИ-2018, которые завершились в минувшие выходные в России.