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Пожилые женщины в парке

За и против: ЦИК России одобрила вопросы для референдума о пенсиях

© Foto: baltnews.lv
Политика
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Сразу три вопроса были признаны законными, они предложены тремя разными инициативными группами.

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. Центральная избирательная комиссия России признала законными три вопроса для референдума о пенсионной реформе, сообщает РИА Новости.

Все они предложены разными инициативными группами – от КПРФ, от сообщества под руководством главы московского муниципального округа Таганский Ильи Свиридова и от представителей Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями.

Первый вопрос звучит следующим образом: "Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?".

Второй: "Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?".

Третий: "Поддерживаете ли Вы, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?".

В конце июня премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил увеличить пенсионный возраст: до 65 лет – для мужчин, до 63 для женщин. В середине июля законопроект поддержал профильный комитет Госдумы.

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Теги:
Россия, Референдум, пенсия



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  • Задержанный в тюремной камере. Архивное фото
    Мэрская доля

    У правоохранителей "возникали вопросы" к последним пяти мэрам Бишкека. Sputnik Кыргызстан вспомнил уголовные дела, фигурантами которых стали руководители столицы.

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