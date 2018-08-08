Президенты Узбекистана и Турции обсудили график предстоящих встреч

Главы стран отметили рост товарооборота, а также совместные крупные инвестиционные проекты.

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. Президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили партнерство.

Главы государств отметили, что за первое полугодие текущего года товарооборот вырос более чем на треть, передает пресс-служба президента Узбекистана.

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Совместно с ведущими промышленными компаниями и банками Турции реализуются крупные инвестиционные проекты в регионах Узбекистана по созданию высокотехнологичных производств, модернизации энергетической, транспортно-коммуникационной, логистической и туристической инфраструктуры, в сфере градостроительства, банковско-финансовом секторе и других приоритетных направлениях.

Развиваются интенсивные контакты на уровне бизнеса и культурно-гуманитарные обмены. В завершение беседы главы государств обсудили график предстоящих мероприятий на высшем уровне.