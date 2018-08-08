Президенты Узбекистана и Турции обсудили график предстоящих встреч

Совместно с ведущими промышленными компаниями и банками Турции реализуются крупные инвестиционные проекты в регионах Узбекистана по созданию высокотехнологичных производств, модернизации энергетической, транспортно-коммуникационной, логистической и туристической инфраструктуры, в сфере градостроительства, банковско-финансовом секторе и других приоритетных направлениях.
Развиваются интенсивные контакты на уровне бизнеса и культурно-гуманитарные обмены. В завершение беседы главы государств обсудили график предстоящих мероприятий на высшем уровне.
Кандидат планирует заключить контракты с фермами и предприятиями, которые производят продовольствие в Центральной Азии и в Армении, чтобы гарантированно закупать продукты питания для москвичей уже на следующий год.