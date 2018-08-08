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Процедура снятия биометрических данных в визовом центре

В Таджикистане поддержали введение "шелковой визы" в ЦА

© Sputnik / Алексей Даничев
Политика
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По словам главы Комитета по международным делам Олима Салимзода, эта инициатива очень интересна РТ.

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. Таджикистан заинтересовался вариантом создания общей "шелковой визы" между странами Центральной Азии, сообщает Sputnik.

По словам главы Комитета по международным делам, общественным объединениям и информации нижней палаты парламента республики Олима Салимзода, подобная инициатива очень интересна Таджикистану.

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Президент Эмомали Рахмон со момента получения государственной независимости выступает за сближение государства региона и устранение искусственных барьеров на пути туристов, товаров и услуг, также отметил он, уточняет Sputnik Таджикистан.

Ранее сообщалось о предложении Узбекистана и Казахстана по внедрению Silk viza. В данный момент переговоры между сторонами на эту тему активизировались, соглашение может быть подписано в ближайшее время.

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Теги:
Узбекистан, виза, Таджикистан



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    Мэрская доля

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