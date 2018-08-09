Что Трамп написал в письме Путину

В среду сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил, что передал в администрацию президента России Владимира Путина письмо от главы Белого дома.

ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Дональд Трамп написал рекомендательное письмо Путину для сенатора Рэнда Пола по его просьбе, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

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"В письме президент упомянул представляющие интерес темы, которые Пол намеревался обсудить с Путиным", — цитирует Гидли РИА Новости.

В среду сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил, что передал в администрацию президента России Владимира Путина письмо от главы Белого дома. Он отметил, что в послании говорилось о важности взаимодействия двух стран в ряде сфер, включая борьбу с терроризмом, расширение диалога в законодательной сфере и восстановление культурного обмена.