Назначен новый генконсул Узбекистана в Екатеринбурге

В четверг из Ташкента отбыл вновь назначенный консул Абдусалом Хатамов, ранее он возглавлял отдел Консульско-правового департамента.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. Генеральным консулом Узбекистана в Екатеринбурге назначен Абдусалом Хатамов, сообщает UzNews.uz.

Ранее он работал начальником отдела Консульско-правового департамента Министерства иностранных дел РУ. Хатамов отбыл из Ташкента в четверг, 9 августа.

© Sputnik / Названы даты открытия четырех консульств Узбекистана в России

Напомним, что в марте Генконсульство Узбекистана открыли в Санкт-Петербурге. До этого подобные ведомства работали на территории России в Москве и Новосибирске.

До конца 2018 года консульские учреждения планируют открыть в Казани, Владивостоке, Ростове-на-Дону.

Граждане Узбекистана составляют около 10% от общего числа мигрантов в России, на них оформляют примерно половину всех трудовых патентов.

После окончания чемпионата мира по футболу в России снова изменился срок регистрации для иностранцев, с 25 июля он составляет семь рабочих дней.