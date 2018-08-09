В Узбекистане назначен новый глава Мининфокома

Занявший этот пост Шухрат Садиков с августа 2017 года работал директором Национального агентства проектного управления (НАПУ) при президенте Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 9 авг – Sputnik. Министром по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана назначен Шухрат Садиков, указ об этом подписал президент республики Шавкат Мирзиёев, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя кабмина страны.

"Указом президента Узбекистана Шухрат Мухамаджанович Садиков назначен министром по развитию информационных технологий и коммуникаций", - сообщил собеседник агентства.

Садиков с августа 2017 года работал директором Национального агентства проектного управления (НАПУ) при президенте Узбекистана.

Азим Ахмедходжаев, возглавлявший Мининфоком с февраля 2018 года, решением президента переведен в НАПУ, где возглавит блок по вопросам развития цифровой экономики и блокчейн.