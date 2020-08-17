Стороны изучают вопрос использования пресной воды Сарезского озера.
В ходе официального визита Эмомали Рахмона в РУ стороны уделяют особое внимание вопросам развития торгово-экономического сотрудничества.
Также главы государств заключили договор о стратегическом партнерстве.
По словам президента Таджикистана, встреча предоставляет большие возможности для обсуждения перспектив сотрудничества и его состояния.
Это первый за 17 лет государственный визит таджикского лидера в Узбекистан.
Стороны определили даты предстоящих политконсультаций, а также заседания Совместного торгового комитета и бизнес-форума деловых кругов.
Взрыв в частном учебном центре "Мавауд" произошел в среду, погибли более 30 человек.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в октябре планирует совершить свой первый государственный визит в Индию.
МИД Узбекистана утвердил список стран с упрощенным порядком оформления виз: всего в перечне 101 государство.
Движению удалось за несколько дней занять административный центр провинции Газни, погибли сотни человек с обеих сторон.
Директором ведомства назначен Икромжон Уразкулов, среди основных задач учреждения – своевременные расчеты при продаже зерна и хлопка.
Адвокат Ибраимова подал ходатайство об отмене решения Первомайского районного суда, аргументировав его отсутствием уголовного дела.
Президент Таджикистана посетит Ташкент с государственным визитом, главы двух стран планируют вывести сотрудничество на новый уровень.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын направил Путину поздравительную телеграмму в связи с очередной годовщиной освобождения Кореи.
Соответствующий законопроект об ограничениях против ряда российских чиновников и госдолга опубликовал во вторник конгресс.
Президент Узбекистана 14 августа провел видеоселекторное совещание по вопросам привлечения прямых вложений зарубежных компаний в экономику.
С 14 по 16 августа в столице Узбекистана проходит 40-я сессия межгосударственного совета стран СНГ.
Об этом стороны договорились в рамках процесса делимитации государственной границы.
Парламентарии Олий Мажлиса решили создать комиссии по проведению семейных мероприятий. Расточительных и попирающих народные обычаи ждет общественный суд.