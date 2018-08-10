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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Президент поздравил строителей с профессиональным праздником

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Шавкат Мирзиёев выразил благодарность и отметил стремительное развитие отрасли.

ТАШКЕНТ, 10 авг - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил специалистов с Днем строителя, послание опубликовано на официальном сайте.

Глава республики от себя и от всего народа выразил им самые добрые пожелания и огромную признательность за ваш самоотверженный труд и отметил, что отрасль находится сегодня на совершенно новом этапе развития.

"В вашем лице мы видим, прежде всего, представителей благородной профессии, которые возводят в городах и селах страны новые производственные предприятия, важные социальные объекты, прекрасные жилые дома, современные мосты и путепроводы, делая нашу жизнь еще более благоустроенной и процветающей", - говорится в сообщении.

Кроме того, президент обратил внимание на кардинальные реформы в национальной экономике и огромные преобразования в социальной жизни, в том числе задачи в рамках программ "Обод кишлок" и "Обод махалла".

Он напомнил, что по "Обод кишлок" сегодня идет работа по благоустройству в 416 селах 159 районов, более 320 школах и 230 детских садов.

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Теги:
праздник, Градостроительство, Президент



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