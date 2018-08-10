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Стало известно, почему в "Узбектелекоме" поменялось руководство

© Sputnik / Григорий Сысоев
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (223)
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Напомним, компанию вновь возглавил Шухрат Кадиров, который работал в качестве генерального директора "Узбектелекома" в 2016-2018 годах.

ТАШКЕНТ, 10 авг - Sputnik. Премьер-министр Абдулла Арипов раскритиковал ход реализации проектов "Узбектелекома", что стало главной причиной перестановок в руководстве компании. Об этом пишет Kun.uz со ссылкой на источник в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций.

Напомним, компанию вновь возглавил Шухрат Кадиров, который работал в качестве генерального директора "Узбектелекома" в 2016-2018 годах. Фарход Розиев, занимавший этот пост с марта по август 2018 года, переведен на должность коммерческого директора компании.

Также Жамол Максудов назначен директором по перспективному развитию и инновациям, сменив на этом посту Евгения Маркинга.

Пресс-служба компании официально не комментировала причину рокировки в руководстве организации.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (223)

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В "Узбектелекоме" поменялось руководство
Теги:
Узбекистан, Узбектелеком



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