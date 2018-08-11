Представители движения "Талибан" посетили Узбекистан

ТАШКЕНТ, 11 авг - Sputnik. Рабочий визит в Узбекистан делегации политического офиса движения "Талибан" состоялся 7-10 августа 2018 года.
Как сообщает пресс-служба МИД республики, делегацию возглавил руководитель движения Шир Мухаммад Аббас Станикзай.
"Делегация движения "Талибан" была принята в Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан. Стороны обменялись мнениями относительно перспектив мирного процесса в Афганистане", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
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