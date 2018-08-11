Зампремьера Узбекистана: страна может нарастить товарооборот с Казахстаном

По словам Ачилбая Раматова, у сторон имеются большие незадействованные возможности и резерв во внешнеэкономической деятельности и транспортной сфере.

ТАШКЕНТ, 11 авг - Sputnik. Заместитель премьер-министра Узбекистана Ачилбай Раматов считает, что у страны есть возможность нарастить товарооборот с Казахстаном.

"Благодаря усилиям глав наших государств объем товарооборота между Казахстаном и Узбекистаном за прошедший период текущего года возрос на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года", - сказал Раматов в ходе торжественного мероприятия по случаю презентации мультимодального транспортного хаба - паромного комплекса порта Курык с участием президента Казахстана.

Но, по мнению заместителя премьер-министра, это еще не предел.

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"У нас имеются большие незадействованные возможности и резерв во внешнеэкономической деятельности и транспортной сфере", - резюмировал он.

Политик отметил, что активное взаимодействие железнодорожных администраций Казахстана и Узбекистана содействует росту темпов торговли и товарооборота.

"Узбекистан поддерживает развитие системы логистики и транспортной инфраструктуры Казахстана и других прикаспийских государств", - сказал Раматов, отметив, что сдача в эксплуатацию порта Курык открывает новую страницу в истории развития транспортных коммуникаций в Каспийском море.

Порт Курык включен в сеть международных транспортных коридоров. К акватории порта подведены железнодорожные и автомобильные магистрали. Пропускная способность железнодорожно-паромного и автомобильного комплекса составляет более 7 миллионов тонн в год. В материалах, распространенных в ходе мероприятия, отмечается, что сервисная инфраструктура с зоной таможенного обслуживания порта будет обрабатывать транспортные средства не более 30-40 минут, а ключевые объекты порта Курык будут способствовать развитию терминально-складской инфраструктуры.

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