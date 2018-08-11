15:05 11 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB122.96
  • EUR9002.65
  • USD7783.05
Поиск
Ачилбай Раматов - Первый заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан

Зампремьера Узбекистана: страна может нарастить товарооборот с Казахстаном

© TRIBUNA
Политика
Получить короткую ссылку
23230

По словам Ачилбая Раматова, у сторон имеются большие незадействованные возможности и резерв во внешнеэкономической деятельности и транспортной сфере.

ТАШКЕНТ, 11 авг - Sputnik. Заместитель премьер-министра Узбекистана Ачилбай Раматов считает, что у страны есть возможность нарастить товарооборот с Казахстаном.

"Благодаря усилиям глав наших государств объем товарооборота между Казахстаном и Узбекистаном за прошедший период текущего года возрос на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года", - сказал Раматов в ходе торжественного мероприятия по случаю презентации мультимодального транспортного хаба - паромного комплекса порта Курык с участием президента Казахстана.

Но, по мнению заместителя премьер-министра, это еще не предел.

Работа визового отдела
© Sputnik / Игорь Зарембо
Узбекистан и Казахстан вскоре могут внедрить в ЦА аналог шенгенской визы

"У нас имеются большие незадействованные возможности и резерв во внешнеэкономической деятельности и транспортной сфере", - резюмировал он.

Политик отметил, что активное взаимодействие железнодорожных администраций Казахстана и Узбекистана содействует росту темпов торговли и товарооборота.

"Узбекистан поддерживает развитие системы логистики и транспортной инфраструктуры Казахстана и других прикаспийских государств", - сказал Раматов, отметив, что сдача в эксплуатацию порта Курык открывает новую страницу в истории развития транспортных коммуникаций в Каспийском море.

Порт Курык включен в сеть международных транспортных коридоров. К акватории порта подведены железнодорожные и автомобильные магистрали. Пропускная способность железнодорожно-паромного и автомобильного комплекса составляет более 7 миллионов тонн в год. В материалах, распространенных в ходе мероприятия, отмечается, что сервисная инфраструктура с зоной таможенного обслуживания порта будет обрабатывать транспортные средства не более 30-40 минут, а ключевые объекты порта Курык будут способствовать развитию терминально-складской инфраструктуры.

Оленченко: Казахстан хочет вернуть странам Центральной Азии общий рынок >>>




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Хакер за монитором компьютера, иллюстративное фото
    Секретов нет

    Центр анализа и расследования кибератак и компания Documentolog прокомментировали ситуацию вокруг сообщений об уязвимости в системе документооборота Казахстана.

  • Видео момента взрыва в центре Бишкека появилось в соцсетях
    Момент взрыва

    В Facebook появилось видео момента взрыва на улице Исанова в Бишкеке, при котором пострадал бизнесмен Александр Гайдуков.

  • График роста
    Большие надежды

    Рост ВВП Таджикистана за 2018 год по оценочным расчетам Минэкономразвития страны составит 7,2-7,3%.

  • Встреча глав МИД Армении и России Зограба Мнацаканяна и Сергея Лаврова (7 июня 2018). Москвa
    "Все в порядке"

    Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в республике новая ситуация и все должны адаптироваться к ней, в том числе российские коллеги.

  • Перрон Центрального вокзал в Киеве
    До Таллина не далеко

    Маршрут поезда Киев – Рига, который будет также проходить через Минск и Вильнюс, планируется продлить до Таллина.

  • Олег Матвейчев, архивное фото
    За корочку хлеба

    Население, которое уезжает из Прибалтики в Великобританию, может заменяться гражданами Украины, которых гонит нищета, заявил политолог.

  • Хакер за монитором компьютера, иллюстративное фото
    Секретов нет

    Центр анализа и расследования кибератак и компания Documentolog прокомментировали ситуацию вокруг сообщений об уязвимости в системе документооборота Казахстана.

  • Видео момента взрыва в центре Бишкека появилось в соцсетях
    Момент взрыва

    В Facebook появилось видео момента взрыва на улице Исанова в Бишкеке, при котором пострадал бизнесмен Александр Гайдуков.

  • График роста
    Большие надежды

    Рост ВВП Таджикистана за 2018 год по оценочным расчетам Минэкономразвития страны составит 7,2-7,3%.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Памятник второму президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову Аркадаг в Ашхабаде
По следам "Шелкового пути": авторалли "Амуль-Хазар" - жемчужина Туркменистана
82-летний японский бодибилдер
Дедушка-бодибилдер: как добиться идеальных пропорций тела в 82 года
Финансовые итоги полугодия в Узбекистане
Давайте посчитаем: финансовые итоги полугодия

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054