В Узбекистане впервые за 17 лет ждут с визитом президента Таджикистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе визита в Таджикистан в марте пригласил Рахмона посетить с визитом республику.

ТАШКЕНТ, 11 авг - Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 17−18 августа впервые за последние 17 лет планирует совершить государственный визит в Узбекистан, сообщает в субботу газета парламента и правительства Узбекистана "Народное слово".

Предыдущий госвизит главы Таджикистана в Узбекистан состоялся 17 лет назад, напоминает издание.

"Событие, несомненно, станет знаковым в истории узбекско-таджикских отношений и продемонстрирует принципиально новое качество повестки двустороннего диалога", — уточняет "Народное слово".

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Таджикистан в марте пригласил Рахмона посетить с визитом республику.

Мирзиёев в числе первоочередных задач во внешнеполитической сфере занялся "перезагрузкой" отношений с соседями по региону. В частности, с Таджикистаном был возобновлен диалог по пограничному и водно-энергетическому вопросам. В апреле 2017 года возобновилось авиасообщение между столицами, прерванное в 1992 году, а в марте нынешнего года после семилетнего перерыва южные области двух стран вновь связала железная дорога. В конце марта вступило в силу межправительственное соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан двух стран сроком до 30 дней.