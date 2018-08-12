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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Назарбаев: страны договорились использовать акваторию Каспия в мирных целях

© Официальный сайт президента республики Казахстан
Политика
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Каспийские страны достигли консенсуса по разграничению акваторий на зоны с различными режимами.

ТАШКЕНТ, 12 авг – Sputnik. Каспийские страны договорились использовать акваторию Каспийского моря в мирных целях, уважать территориальную целостность стран, также была достигнута договоренность по разграничению акваторий на зоны с различными режимами, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Нефтяные платформы в Каспийском море
© Sputnik / Антон Денисов
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"Стороны договорились придерживаться основополагающих принципов, в их числе – превращение Каспийского моря в зону мира и добрососедства, дружбы, использование его в мирных целях, уважение суверенитета и территориальной целостности, неприсутствие в Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих сторонам", - сказал Назарбаев по итогам пятого саммита "Каспийской пятерки" в казахстанском городе Актау.

По его словам, страны "пятерки" достигли консенсуса по разграничению акваторий на зоны с различными режимами.

"Мы установили территориальные воды шириной 15 морских миль, при этом их внешние границы приобретают статус государственных. К территориальным водам примыкают десятимильные рыболовные зоны, где каждое государство обладает исключительными правами на промысел", - сообщил президент Казахстана, напомнив, что было принято решение о введении моратория на вылов осетровых.

Он добавил, что с целью сохранения уникальной популяции биологических ресурсов рыболовство всей акватории будет осуществляться на основе согласованных национальных вод и напомнил, что было принято решение о введении моратория на вылов осетровых.

Теги:
рыболовство, Нурсултан Назарбаев, Каспийское море, Казахстан



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