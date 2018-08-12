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В Раде предложили лишать гражданства украинцев с российскими паспортами

© Sputnik / Валерий Мельников
Политика
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Парламентарий Юрий Береза заявил, что украинцев из Крыма и Донбасса необходимо без суда лишать гражданства.

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Всех жителей "оккупированных территорий" Украины, которые получили российское гражданство, необходимо автоматически лишить украинских паспортов, пишет РИА Новости.

Об этом изданию Obozrevatel заявил депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Юрий Береза.

"Все, кто отказались от украинского гражданства, схватили российский триколор, они должны быть автоматически лишены украинского паспорта, без суда, без следствия, без ничего. На это даже не нужно тратить время и работы наших судов", — отметил депутат.

Флаг Евросоюза
© Flickr
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При этом он пояснил, что есть люди, которые получали российские документы "сознательно, но скрытно": ими должны заняться спецслужбы. В отношении украинцев, которых якобы заставили выступать против родной страны и принимать российское гражданство также должно проводиться расследование.

Оккупированными территориями в Киеве называют Крым и Донбасс. После государственного переворота на Украине в начале 2014 года на полуострове прошел референдум, на котором свыше 95 процентов избирателей высказались за воссоединение с Россией. В Москве неоднократно подчеркивали, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, поэтому вопрос принадлежности региона закрыт окончательно.

Спустя некоторое время о своей независимости заявили и жители Донбасса, образовавшие самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Власти начали военную операцию, которая не закончилась и по сей день и уже стоила жизни более десяти тысячам человек.

Теги:
Донбасс, Крым, гражданство, паспорт, Россия, Украина



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