МИД: в Ташкенте не намерены открывать офис движения "Талибан"

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. В Ташкенте не намерены открывать офис движения "Талибан", такой вопрос не обсуждался, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МИД республики.

Ранее агентство Reuters сообщало об появлении в столице Узбекистана штаб-квартиры исламского политического движения.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Представители движения "Талибан" посетили Узбекистан

На прошлой неделе, с 7 по 10 августа, Узбекистан посетила делегация "Талибана" во главе с его руководителем Шир Мухаммад Аббас Станикзаем, ее приняли во внешнеполитическом ведомстве. Стороны обменялись мнениями относительно перспектив мирного процесса в Афганистане.

"Талибан" – радикальное движение, которое управляло Афганистаном с 1997 по 2001 год, в 2003 году было объявлено террористической организацией.

В конце марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о намерениях республики создать все условия для проведения прямых переговоров между Кабулом и талибами.