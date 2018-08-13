В Бишкеке официально назначен новый мэр

Бишкекская территориальная избирательная комиссия в ближайшее время выдаст удостоверение Азизу Суракматову.

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. В столице Кыргызстана Бишкеке официально назначили нового мэра, сообщает Sputnik.

В ближайшее время Бишкекская территориальная избирательная комиссия выдаст удостоверение Азизу Суракматову.

Кандидат от коалиции большинства был избран 8 августа, за него отдали голоса 43 депутат из 44 присутствовавших, уточняет Sputnik Кыргызстан.

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Ранее Суракматов занимал различные государственные должности.

В конце июля в Бишкеке задержали бывшего градоначальника Албека Ибраимова. Его обвиняют в присвоении и растрате имущества и коррупции.

По данным правоохранительных органов, Ибраимов в результате продажи акций пансионата "Солнечный берег" причинил ущерб компании "Дастан". Он организовал в столице коррупционную схему по незаконному выделению и предоставлению частным лицам земельных участков.