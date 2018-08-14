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Узбекистан обсудит развитие объединенной системы ПВО в Минске

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Политика
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Встреча представителей военных ведомств России, Узбекистана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, а также представителей ОДКБ состоится 14 августа.

ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. Развитие объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ обсудят на заседании Координационного комитета при Совете министров обороны Содружества.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

"Основные направления совершенствования и развития объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ станут одной из тем обсуждения в ходе проведения 49-го заседания Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств-участников СНГ, которое пройдет 14 августа в Минске", - сообщили в российском военном ведомстве.

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В заседании комитета примут участие делегации от министерств обороны России, Узбекистана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, представители объединенного штаба Организации договора о коллективной безопасности, предприятий военно-промышленного комплекса России, руководители базовой организации государств-участников СНГ в области исследования проблем ПВО.

Участники заседания также обсудят результаты деятельности Координационного комитета в текущем году, особенности и специфику организации и проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки объединенной системы ПВО СНГ в 2019 году, приоритетные исследования в области противовоздушной обороны, а также ряд других вопросов совершенствования и развития объединенной системы ПВО, резюмировали в Минобороны.

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