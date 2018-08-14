Узбекские свадьбы и похороны будут проходить под контролем

Парламентарии Олий Мажлиса решили создать комиссии по проведению семейных мероприятий. Расточительных и попирающих народные обычаи ждет общественный суд.

ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. На заседании Сената Олий Мажлиса 13 августа были обсуждены вопросы регулирования празднования свадебных событий, семейных торжеств и церемоний. Об этом сообщает информационная служба парламента.

Ранее рабочей группой было изучено мнение широкой общественности по упорядочению семейных мероприятий и издан соответствующий регламентирующий документ.

Согласно постановлению, кенгашам народных депутатов Ташкента, областей и Республики Каракалпакстан поручено следить за тем, чтобы свадьбы и похороны проводились в соответствии с национальными и религиозными ценностями, без излишней помпезности и расточительства.

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Для эффективного исполнения задач, обозначенных в данном постановлении, на заседании Кенгаша Сената принято решение о создании комиссий по вопросам упорядочения проведения торжеств и обрядов.

Отмечается, что комиссии совместно со сходами граждан будут участвовать в организации и проведении образцовых семейных мероприятий, проводить работу по недопущению церемоний, противоречащих национальным ценностям, неприемлемых обычаев и их негативных последствий. Игнорирующих обычаи и традиции, допускающих расточительство узбекистанцев ждет общественный суд.