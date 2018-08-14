19:35 14 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB115.07
  • EUR8888.62
  • USD7790.20
Поиск
Свадебный кортеж.

Узбекские свадьбы и похороны будут проходить под контролем

© Sputnik / Владимир Вяткин
Политика
Получить короткую ссылку
121306

Парламентарии Олий Мажлиса решили создать комиссии по проведению семейных мероприятий. Расточительных и попирающих народные обычаи ждет общественный суд.

ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. На заседании Сената Олий Мажлиса 13 августа были обсуждены вопросы регулирования празднования свадебных событий, семейных торжеств и церемоний. Об этом сообщает информационная служба парламента.

Ранее рабочей группой было изучено мнение широкой общественности по упорядочению семейных мероприятий и издан соответствующий регламентирующий документ.

Согласно постановлению, кенгашам народных депутатов Ташкента, областей и Республики Каракалпакстан поручено следить за тем, чтобы свадьбы и похороны проводились в соответствии с национальными и религиозными ценностями, без излишней помпезности и расточительства. 

Выставка свадебной и вечерней моды в Москве
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Сенатор: законодательный запрет не решит вопрос слишком пышных свадеб
Для эффективного исполнения задач, обозначенных в данном постановлении, на заседании Кенгаша Сената принято решение о создании комиссий по вопросам упорядочения проведения торжеств и обрядов.

Отмечается, что комиссии совместно со сходами граждан будут участвовать в организации и проведении образцовых семейных мероприятий, проводить работу по недопущению церемоний, противоречащих национальным ценностям, неприемлемых обычаев и их негативных последствий. Игнорирующих обычаи и традиции, допускающих расточительство узбекистанцев ждет общественный суд.

Теги:
церемония, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Рулоны алюминиевых листов на складе одной из фабрик в Честере, штат Вирджиния, США
    Объединенные санкциями

    Российский и азербайджанский эксперты выразили свое мнение в связи с непростой ситуацией, сложившейся в американо-турецких отношениях.

  • Бокал с шампанским
    Украл, выпил…

    Под Минском возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который украл из магазина бутылку шампанского и, убегая, всю ее выпил.

  • Отдых в Абхазии
    Популярная Абхазия

    Абхазия стала одним из лидеров среди зарубежных направлений выездов российских граждан в первом полугодии 2018 года, уступив только Турции.

  • Посетитель в супермаркете.
    Самый сок

    Роскачество проверит яблочные соки, которые продаются в российских магазинах, в том числе армянского происхождения.

  • Донорство крови
    Вопрос крови

    Государственный центр доноров крови Латвии больше не разрешает сдать кровь для конкретного человека.

  • Клайпеда, архивное фото
    За историческую правду

    Союз ветеранов Второй мировой войны — борцов против нацизма осудил травлю депутата Клайпедского горсовета Вячеслава Титова властями.

  • Палатка
    Жара атакует

    На жаркий период в Молдове спасатели установят палатки медпомощи: стало известно, где специалисты будут оказывать помощь гражданам.

  • РЛС в Келлавере
    Слишком быстрая ракета

    Ракета класса "воздух-воздух", по ошибке выпущенная испанским истребителем в небе над Эстонией, оказалась слишком маленькой и быстрой для местной РЛС.

  • Давид Газзати
    Грандиозный праздник

    Помощник президента Южной Осетии Давид Газзати рассказал Sputnik о том, как в республике готовятся к 10-й годовщине признания независимости РЮО.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Центральный парк культуры и отдыха имени М.Горького. Катание на аттракционах.
Отдыхай и развлекайся: 90 лет парку Горького в Москве
СПУТНИК_Леопард с собакой провалился в колодец в Индии
Испорченный обед: леопард упал в колодец вместе с добычей
Узбекистан на АрМИ-2018
Разведчики сильны и танки быстры: итоги АрМИ-2018

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054