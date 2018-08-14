Узбекистан обменяет пограничную землю на участок в Кыргызстане

Об этом стороны договорились в рамках процесса делимитации государственной границы.

ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. Узбекистан обменяется с Кыргызстаном приграничными участками, передает телеканал Russia Today.

Стороны договорились об этом в рамках завершения очередного этапа переговоров о делимитации государственной границы.

© Sputnik / Сергей Пятаков Узбекистан и Кыргызстан определили линию границы еще на двух участках

Речь идет о том, что РУ передаст Кыргызстану равноценный земельный участок, соприкасающийся с Ак-Ташской сельской управой Кара-Суйского района Ошской области, а кыргызстанский эксклав Барак в Кара-Суйском районе Ошской области отойдет Узбекистану.

Местные жители согласны с решением комиссии.

В последний раз встречи рабочих групп двух стран прошли с 1 по 7 августа в Фергане, правительственные делегации определили прохождение границы еще на двух участках - Шахимардан и Газнов. Они рассмотрели итоги полевых обследований и продолжили описание оставшихся участков госграницы.

Прорыв в кыргызско-узбекских отношениях впервые за 10 лет был достигнут в прошлом году, стороны подписали промежуточный договор о госгранице и описали около 85% пограничной линии.