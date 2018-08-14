В Ташкенте договорились готовить картографов на базе российских вузов

С 14 по 16 августа в столице Узбекистана проходит 40-я сессия межгосударственного совета стран СНГ.

ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. В Ташкенте проходит 40-я сессия Межгосударственного совета стран СНГ по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию Земли, сообщает РИА Новости.

В ходе мероприятия, которое продлится до 16 августа, Росреестр предложил осуществлять системную подготовку профильных специалистов на базе вузов РФ.

По словам руководителя российского ведомства Виктории Абрамченко, таких учебных заведений в принципе немного, базовые находятся в России. Ключевым вопросом остается квота на обучение.

Сегодня средний возраст картографов и геодезистов составляет 50 лет и старше, наблюдается дефицит кадров. Большую роль играют и проблемы с финансированием.

Кроме того, российская сторона планирует поднять на сессии вопросы цифровизации подготовки пространственных данных, обменяться с коллегами наработками в сфере учета и регистрации недвижимости. Еще один вопрос – актуализация Электронного бюллетеня изменений географических названий государств-участников СНГ.