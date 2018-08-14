Мирзиёев: продуманная система поможет иностранным инвесторам

Президент Узбекистана 14 августа провел видеоселекторное совещание по вопросам привлечения прямых вложений зарубежных компаний в экономику.

ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 14 августа прошло видеоселекторное совещание на тему привлечения иностранных инвестиций, сообщает пресс-служба.

В мероприятии приняли участие члены правительства, руководители государственных органов и хозяйственных объединений, хокимы городов и областей, главы дипломатических представительств Узбекистана за рубежом.

Пресс-служба президента Узбекистана Видеоселекторное совещание по инвестициям 14 августа

По мнению государства, работу в регионах по сотрудничеству с зарубежными партнерами и привлечению вложений необходимо систематизировать, каждый руководитель должен придерживаться соответствующего графика.

"Без автоматизации системы мониторинга реализации проектов мы не сможем своевременно выявлять проблемы в этой сфере. Данная система должна оказывать практическую помощь иностранным инвесторам, вкладывающим прямые инвестиции, облегчить их работу", - сказал Шавкат Мирзиёев.

В ближайшее время в Джизакской области проведут Международный инвестиционный форум и Национальную выставку товаропроизводителей.