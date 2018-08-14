США вводят новые санкции против России

Соответствующий законопроект об ограничениях против ряда российских чиновников и госдолга опубликовал во вторник конгресс.

ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. Конгресс Соединенных Штатов Америки опубликовал законопроект о новых санкциях против России, передает телеканал Russia Today.

В документе "Об усилении НАТО, борьбе с международной киберпреступностью и наложении дополнительных санкций на Российскую Федерацию" идет речь об ограничительных мерах против ряда российских чиновников и бизнесменов и госдолга.

Вашингтон намерен активировать первый пакет новый санкций 22 августа, решение связано с ситуацией в британском Солсбери и подозрениями Запада о причастности России к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Ранее сообщалось о том, что рубль на прошлой неделе обновил двухлетний антирекорд – 9 августа курс доллара составил 66,35 рубля, курс евро – 76,9 рубля. В понедельник доллар вырос уже до 68,34 рубля, евро – до 77,81 рубля.

По данным экспертов, это может быть связано с сообщениями о новых антироссийских санкциях США.