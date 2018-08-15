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Глава КНДР Ким Чен Ын

Владимир Путин заявил о готовности лично встретиться с главой КНДР

ТАСС/POOL
Политика
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Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын направил Путину поздравительную телеграмму в связи с очередной годовщиной освобождения Кореи.

ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Президент России Владимир Путин в ответной телеграмме главе КНДР Ким Чен Ыну в связи с 73-й годовщиной освобождения Кореи от японского господства заявил, что готов встретиться с ним в ближайшее время, чтобы обсудить важнейшие региональные вопросы и двусторонние отношения. Об этом пишет РИА Новости.

"Я подтверждаю свою готовность в ближайшее же время встретиться с Вами, чтобы обсудить безотлагательные вопросы двухсторонних отношений и важные региональные вопросы", — говорится в телеграмме, текст которой опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Путин поздравил Ким Чен Ына и северокорейцев с "всенародным праздником" и высоко оценил то, что северокорейский лидер помнит о том, как солдаты Красной армии и корейцы "сражались плечом к плечу" против общего врага.

Си Цзиньпин выступил на саммите ШОС
© Sputnik / Сергей Гунеев
Си Цзиньпин встретился с Ким Чен Ыном в Пекине

"Я уверен, что совместными действиями мы: Россия, КНДР и Республика Корея, — сможем и в дальнейшем развивать взаимовыгодное сотрудничество, начиная с осуществления трехсторонних проектов", — добавил президент.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын направил Путину поздравительную телеграмму в связи с очередной годовщиной освобождения Кореи.

Корея была освобождена от японского колониального господства 15 августа 1945 года войсками СССР, когда император Японии объявил о решении капитулировать во Второй мировой войне. В память о советских воинах в центре Пхеньяна на склоне горы Моранбон высится монумент "Освобождение".

Теги:
Северная Корея, Россия, Ким Чен Ын, Владимир Путин



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