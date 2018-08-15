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Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон на переговорах в Душанбе

Перезагрузка отношений: Мирзиёев и Рахмон подпишут ряд соглашений

© Пресс-служба президента Таджикистана
Политика
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Тема:
Визит президента Таджикистана в Узбекистан (2)
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Президент Таджикистана посетит Ташкент с государственным визитом 17-18 августа, главы двух стран планируют вывести сотрудничество на новый уровень.

ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. В ходе официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Ташкент 17-18 августа главы двух стран подпишут ряд документов, сообщает Sputnik.

Главы двух стран планируют вывести сотрудничество на новый уровень, обсудить вопросы партнерства в политической, торгово-экономической, транспортной и коммуникационной сферах, обменяться мнениями по региональным и международным вопросам.

Мирзиёев и Рахмон
© Пресс-служба президента Узбекистана
В Узбекистане впервые за 17 лет ждут с визитом президента Таджикистана

Кроме того, 17 августа в "Узэкспоцентре" пройдет выставка таджикских товаров, президенты двух стран примут участие в приуроченном к ней концерте, уточняет Sputnik Таджикистан.

По мнению Шавката Мирзиёева, отношениям между Узбекистаном и Таджикистаном сейчас необходима "перезагрузка", это одна из ключевых задач переговоров.

Напомним, Эмомали Рахмон посетит Узбекистан впервые за 17 лет, лидер РУ пригласил его в ходе визита в Таджикистан в марте.

За последние годы страны сумели наладить прерванный на долгое время диалог – в апреле 2017 года возобновилось авиасообщение между столицами, весной 2018 года вступило в силу межправительственное соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан обоих государств.

Тема:
Визит президента Таджикистана в Узбекистан (2)
Теги:
официальный визит, Эмомали Рахмон, Шавкат Мирзиёев



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