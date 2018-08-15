Суд оставил экс-мэра Бишкека под арестом до 29 августа

ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. Первомайский районный суд Бишкека оставил экс-мэра столицы Албека Ибраимова под стражей до 29 августа, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Адвокат бывшего градоначальника подал ходатайство об отмене решения, аргументировав просьбу отсутствием уголовного дела.

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Напомним, что бывшего мэра столицы Кыргызстана задержали 19 июля, его подозревают по четырем преступлениям, среди которых коррупция, присвоение и растрата имущества. Он находится в СИЗО ГКНБ.

По данным следствия, Ибраимов получил от поставщика взятку в размере 270 тысяч долларов за заключение крупного контракта на поставку специзделий ОАО "ТНК" "Дастан", в результате чего предприятие получило крупный ущерб, а также организовал коррупционную схему незаконного предоставления земель в пользование частным лицам.

На этой неделе в Бишкеке официально назначили нового мэра, им стал Азиз Суракматов.