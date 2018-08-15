Суд оставил экс-мэра Бишкека под арестом до 29 августа

ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. Первомайский районный суд Бишкека оставил экс-мэра столицы Албека Ибраимова под стражей до 29 августа, сообщает Sputnik Кыргызстан.
Адвокат бывшего градоначальника подал ходатайство об отмене решения, аргументировав просьбу отсутствием уголовного дела.
Напомним, что бывшего мэра столицы Кыргызстана задержали 19 июля, его подозревают по четырем преступлениям, среди которых коррупция, присвоение и растрата имущества. Он находится в СИЗО ГКНБ.
По данным следствия, Ибраимов получил от поставщика взятку в размере 270 тысяч долларов за заключение крупного контракта на поставку специзделий ОАО "ТНК" "Дастан", в результате чего предприятие получило крупный ущерб, а также организовал коррупционную схему незаконного предоставления земель в пользование частным лицам.
На этой неделе в Бишкеке официально назначили нового мэра, им стал Азиз Суракматов.