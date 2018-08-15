Кто возглавил департамент управления Фонда господдержки сельского хозяйства

Директором ведомства назначен Икромжон Уразкулов, среди основных задач учреждения – своевременные расчеты при продаже зерна и хлопка.

ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. Новым директором департамента управления Фонда господдержки сельского хозяйства при Минфине назначен Икромжон Уразкулов, сообщается в Telegram-канале Министерства юстиции.

Среди основных задач организации – своевременное финансирование расчетов при продаже урожая хлопка и зерна, выделение займов для стимулирования поставок на льготных условиях современной сельскохозяйственной техники и внедрение системы расчетов на основе информационных технологий.

Кроме того, специалисты фонда изучают опыт развивающихся и развитых в сфере сельского хозяйства государств.

В августе кадровые изменения произошли и в Министерстве по развитию информационных технологий – новым главой стал Шухрат Садиков, ранее он занимал пост директора Национального агентства проектного управления при президенте республики.