Захарова: Москва встревожена атаками талибов на севере Афганистана

Движению удалось за несколько дней занять административный центр провинции Газни, погибли сотни человек с обеих сторон.

ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. В МИД России обеспокоены атаками движения "Талибан" на севере Афганистана в провинции Газни, сообщает РИА Новости.

Как заявила журналистам официальный представитель ведомства Мария Захарова, министерство фиксирует эскалацию напряженности.

За несколько дней талибам удалось захватить административный центр Газни, с обеих сторон погибли сотни человек, значительная часть города оказалась разрушена.

Во время атаки на базу в уезде Гормач провинции Фарьяб были убиты 17 военнослужащих, еще 20 получили ранения. С начала года масштабные боевые действия идут одновременно в нескольких частях страны.

Утром в среду Таджикистан из-за атак талибов временно закрыл контрольно-пропускной пункт на границе с Афганистаном, ранее боевики "Талибана" захватили афганский уезд Ойхоним, который расположен вблизи РТ.

Кроме того, с 7 по 10 августа представители радикального движения посетили Узбекистан, они обменялись с правительством мнениями относительно перспектив мирного процесса в Афганистане.