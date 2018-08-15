23:08 15 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB115.07
  • EUR8888.62
  • USD7790.20
Поиск
Рукопожатие

От Чехии до Ямайки: Узбекистан утвердил список стран с упрощенными визами

© Sputnik / Тигран Меграбян
Политика
Получить короткую ссылку
33920

Консульско-правовой департамент МИД опубликовал разъяснение о дальнейших мерах по совершенствованию порядка въезда.

ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. Консульско-правовой департамент МИД Узбекистана опубликовал разъяснение о дальнейших мерах по совершенствованию порядка въезда в республику, оно появилось на сайте ведомства.

С июля 2018 года Узбекистан устанавливает упрощенный порядок оформления виз для ряда стран. В списке – всего 101 государство, среди которых Австралия, Германия, Венгрия, Чехия, Швейцария, Швеция, Саудовская Аравия и Испания,  Доминиканская республика и Лихтенштейн, Мальта и Монако, Чехия и Ямайка.

Туристы на улицах Бухары
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Узбекистан хочет превратить туризм в полноценную экономическую отрасль

Кроме того, краткосрочный безвизовый въезд в республику для тех, кто следует транзитом через международные аэропорты Узбекистана, не должен превышать пять суток, а пребывания в стране иностранцев до 16 лет без визы – 90 дней.

Кроме того, страны Центральной Азии ведут переговоры о введении для туристов аналога шенгенской визы – Silk viza. На прошлой неделе этот вопрос в очередной раз подняли в ходе межпарламентской встречи Узбекистана с Казахстаном.

Теги:
министерство, Узбекистан, виза



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Контейнеры на международном грузовом терминале, фото из архива
    Торговая экспансия

    В ближайшем будущем Азербайджан планирует существенно увеличить число торговых домов за рубежом.

  • Житель Копыльского района подозревается в краже рыбы с местного рыбхоза
    Рыбный промысел

    Безработного с 378 килограммами рыбы задержали в Минской области – мужчина ловил ее сетями в рыбхозе и вывозил на своей машине.

  • Члены экипажа танка Т55 Сасрыква
    Железный "Сасрыква"

    Ежегодно в Абхазии 15 августа отмечается День танкиста. Члены экипажа танка Т-55 рассказали Sputnik, как начался их боевой путь, и поведали о судьбе железного "товарища".

  • Кинопродюсер Степан Мартиросян и актер Сильвестер Сталоне
    Дорога домой

    Верховный суд России признал законным решение Генпрокуратуры о выдаче голливудского кинопродюсера Степана Мартиросяна Армении, где он проходит по делу о мошенничестве.

  • Автопробег Русского союза Латвии - За Русские школы
    И боль, и надежда

    Кандидат в премьеры от Русского союза Латвии Андрей Мамыкин поделился впечатлениями от автопробега "За русские школы".

  • Строительство авиаполигона в Казлу-Руде
    Самоубийственное пике

    Почему проект создания нового авиаполигона НАТО в Литве, направленный против России, обещает много неприятных сюрпризов самой балтийской республике?

  • Учебный класс
    Дорогое образование

    Август - тяжелая пора для родителей: в этот период нужно подготовить детей к школе. Sputnik Молдова подсчитал, сколько денег потребуется на одного ребенка.

  • Трубы для газопровода
    Себе в убыток

    Газопровод Balticconnector, который должен соединить Финляндию и Эстонию, - прежде всего политический проект, заявил глава эстонской госкомпании-оператора.

  • Граница Южной Осетии с Грузией
    Граница на замке

    Госграница Южной Осетии с Грузией будет закрыта в течение трех дней во время празднования юбилея признания РЮО.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

В Генуе на севере Италии обрушился автомобильный мост, по которому проходила платная автомагистраль A10.
Трагическое падение: автомобильный мост обрушился в Генуе
Пилот в США направил самолет в дом, где находились его жена и сын
Разгромил все вокруг: пилот США врезался в свой дом после ссоры с женой
Узбекистан на АрМИ-2018
Разведчики сильны и танки быстры: итоги АрМИ-2018

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054