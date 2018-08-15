От Чехии до Ямайки: Узбекистан утвердил список стран с упрощенными визами

ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. Консульско-правовой департамент МИД Узбекистана опубликовал разъяснение о дальнейших мерах по совершенствованию порядка въезда в республику, оно появилось на сайте ведомства.

С июля 2018 года Узбекистан устанавливает упрощенный порядок оформления виз для ряда стран. В списке – всего 101 государство, среди которых Австралия, Германия, Венгрия, Чехия, Швейцария, Швеция, Саудовская Аравия и Испания, Доминиканская республика и Лихтенштейн, Мальта и Монако, Чехия и Ямайка.

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Кроме того, краткосрочный безвизовый въезд в республику для тех, кто следует транзитом через международные аэропорты Узбекистана, не должен превышать пять суток, а пребывания в стране иностранцев до 16 лет без визы – 90 дней.

Кроме того, страны Центральной Азии ведут переговоры о введении для туристов аналога шенгенской визы – Silk viza. На прошлой неделе этот вопрос в очередной раз подняли в ходе межпарламентской встречи Узбекистана с Казахстаном.