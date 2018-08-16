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Самолет президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева

Президент Узбекистана впервые посетит Индию

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Первый государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Индию состоится в октябре.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в октябре планирует совершить свой первый государственный визит в Индию, заявил в четверг вице-премьер, председатель Госкомитета по инвестициям страны Сухроб Холмурадов, передает РИА Новости.

Ранее МИД Узбекистана сообщал, что визит Мирзиёева в Индию запланирован осенью.

В четверг в Ташкенте проходит одиннадцатое заседание узбекско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Рассчитываю, что сегодня мы согласуем конкретные совместные мероприятия и проекты, которые наполнят повестку дня предстоящей встречи наших лидеров в октябре текущего года в Дели", - заявил Холмурадов на открытии заседания межправкомиссии.

Шавкат Мирзиёев
Пресс-служба президента
Мирзиёев обсудил с главой МИД Индии перспективы сотрудничества
Вице-премьер отметил, что визит Мирзиёева в Индию откроет новую страницу в межгосударственных отношениях, особенно в сфере экономики, торговли и инвестиций.

Холмурадов сообщил, что предприятия Узбекистана готовы расширить прямые поставки в Индию уранового концентрата, цветных металлов, кабельной и химической продукции, а также овощей и фруктов. По его словам, узбекская сторона также заинтересована в участии в международном транспортном проекте "Север-Юг" (Индия-Иран-Азербайджан-Россия-Казахстан), который будет способствовать повышению транспортно-транзитного потенциала региона.

"У нас амбициозные планы, мы планируем довести взаимный товарооборот до одного миллиарда долларов. Для этого есть все возможности", - заявил сопредседатель комиссии, министр торговли и промышленности Индии Суреш Прабу.

Он отметил, что индийская сторона готова рассмотреть вопрос подготовки и подписания соглашения о преференциальной торговле между двумя странами.

Флаг Индии
© Flickr /
Деловая делегация Узбекистана готовится в Индии к заседанию комиссии
По данным статистики, товарооборот между Узбекистаном и Индией за последние пять лет увеличился почти в два раза и составил более трехсот миллионов долларов по итогам 2017 года. В настоящий момент в республике действует около 140 предприятий с индийским капиталом в текстильной отрасли, строительстве, сфере услуг, переработке сельхозпродукции.

Теги:
Индия, визит, первый президент Узбекистана



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