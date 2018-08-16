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Шавкат Мирзиёев провел совещание по сельскому хозяйстве

Мирзиёев выразил соболезнования Афганистану из-за теракта в школе в Кабуле

Пресс-служба президента
Политика
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Взрыв в частном учебном центре "Мавауд" произошел в среду, погибли более 30 человек.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Президент Узбекистана направил соболезнования главе Афганистана Мухаммаду Ашрафу Гани и народу страны в связи с терактом в Кабуле, сообщает пресс-служба МИД.

"Президент Шавкат Мирзиёев направил соболезнования народу Афганистана и президенту Мухаммаду Ашрафу Гани в связи с многочисленными жертвами в результате террористического акта, совершенного в учебном центре "Мавауд" города Кабула. Глава нашего государства выразил слова сочувствия и поддержки семьям и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.

Взрыв в школе произошел в среду, жертвами стали свыше 30 человек, несколько десятков получили ранения.

По данным следствия, террорист-смертник привел взрывное устройство в действие, находясь в здании во время занятий. Глава государства поручил провести тщательное расследование.

Позже ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Теги:
соболезнования, Взрыв, Афганистан



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