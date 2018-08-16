Камилов принял копии верительных грамот от посла Малайзии

Стороны определили даты предстоящих политконсультаций, а также заседания Совместного торгового комитета и бизнес-форума деловых кругов.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял копии верительных грамот чрезвычайного и полномочного посла Малайзии Хенди Ассана.

Стороны обсудили основные направления узбекско-малайзийских отношений, а также рассмотрели предложения по срокам проведения политических консультаций, заседания Совместного торгового комитета и бизнес-форума деловых кругов, передает пресс-служба МИД Узбекистана.

Как подчеркивалось на встрече, важным компонентом активизации культурно-гуманитарных связей является туристическая сфера. В этом плане в Малайзии с удовлетворением восприняли решение Узбекистана о введении безвизового режима для туристов страны, отметил посол.