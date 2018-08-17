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Кортеж президента Таджикистана Эмомали Рахмона

Долгожданный гость: Мирзиёев встретил Рахмона в аэропорту

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Тема:
Визит президента Таджикистана в Узбекистан (2)
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Это первый за 17 лет государственный визит таджикского лидера в Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 17 авг - Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Узбекистан с государственным визитом. 

В международном аэропорту Ташкент имени Ислама Каримова высокого гостя встретил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Эмомали Рахмон прибыл в Ташкент
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Эмомали Рахмон прибыл в Ташкент

Высокий гость в сопровождении главы государства посетил площадь Мустакиллик и возложил цветы к Монументу независимости и гуманизма, передает пресс-служба президента Узбекистана.

Стороны обсудят вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной сферах, туризме, культурно-гуманитарное и межрегиональное сотрудничество двух стран. Ожидается подписание 23 важных документов, включая договор о стратегическом партнерстве.

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Sputnik / Владимир Федоренко
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В рамках визита в Ташкенте пройдут выставка промышленной продукции "Сделано в Таджикистане" и концерт с участием мастеров искусств двух стран. Накануне состоялся узбекско-таджикский бизнес-форум. Эмомали Рахмон также посетит Самарканд, где осмотрит достопримечательности древнего города.

В Узбекистане сегодня проживает полтора миллиона таджиков. В 10 регионах страны действуют центры таджикской культуры, а также школы с таджикским языком обучения. Издаются газеты и литература на таджикском языке.

Первый за 17 лет государственный визит таджикского лидера в Узбекистан.
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Первый за 17 лет государственный визит таджикского лидера в Узбекистан.

В марте Таджикистан с первым в истории государственным визитом посетил президент Узбекистана.

Тема:
Визит президента Таджикистана в Узбекистан (2)



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