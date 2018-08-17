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Встреча Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона в Ташкенте

Огромные возможности: официально начались переговоры Мирзиёева и Рахмона

Пресс-служба президента Таджикистана
Политика
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Тема:
Визит президента Таджикистана в Узбекистан (2)
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По словам президента Таджикистана, встреча предоставляет большие возможности для обсуждения перспектив сотрудничества и его состояния.

ТАШКЕНТ, 17 авг - Sputnik. В резиденции Куксарой состоялась церемония официального приветствия президента Таджикистана, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.

Затем стартовали переговоры Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев приветствует гостей из Таджикистана
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев приветствует гостей из Таджикистана

Лидеры двух стран успели обсудить партнерство в политической, инвестиционной, торгово-экономической, энергетической, водохозяйственной и сельскохозяйственной сферах, а также туризм и культурно-гуманитарный обмен.

Кроме того, они обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки.

"Мы рассматриваем ваш визит как важное политическое событие в новой истории узбекско-таджикских отношений. Он свидетельствует об обоюдном твердом намерении и далее расширять взаимовыгодное сотрудничество на основе принципов дружбы, добрососедства и учета интересов друг друга. Сегодня перед нами открываются огромные возможности для полной реализации торгово-экономического и транспортно-коммуникационного потенциала наших стран, активизации культурно-гуманитарных обменов", - заявил Шавкат Мирзиёев.

Он также выразил надежду, что этот визит станет историческим, а соглашения будут полезны народам долгие годы.

В свою очередь Эмомали Рахмон с теплотой вспомнил государственный визит президента Узбекистана в РТ в марте 2018 года. Это событие восстановило отношения между странами и придало мощный импульс по развитию сотрудничества.

Эмомали Рахмон во время визита в Узбекистан
Пресс-служба президента Таджикистана
Эмомали Рахмон во время визита в Узбекистан

Президент Таджикистана прибыл в Узбекистан впервые за 17 лет, визит проходит 17-18 августа.

Тема:
Визит президента Таджикистана в Узбекистан (2)
Теги:
Эмомали Рахмон, Шавкат Мирзиёев, официальный визит



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