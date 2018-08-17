Огромные возможности: официально начались переговоры Мирзиёева и Рахмона

ТАШКЕНТ, 17 авг - Sputnik. В резиденции Куксарой состоялась церемония официального приветствия президента Таджикистана, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.
Затем стартовали переговоры Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона.
Лидеры двух стран успели обсудить партнерство в политической, инвестиционной, торгово-экономической, энергетической, водохозяйственной и сельскохозяйственной сферах, а также туризм и культурно-гуманитарный обмен.
Кроме того, они обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки.
"Мы рассматриваем ваш визит как важное политическое событие в новой истории узбекско-таджикских отношений. Он свидетельствует об обоюдном твердом намерении и далее расширять взаимовыгодное сотрудничество на основе принципов дружбы, добрососедства и учета интересов друг друга. Сегодня перед нами открываются огромные возможности для полной реализации торгово-экономического и транспортно-коммуникационного потенциала наших стран, активизации культурно-гуманитарных обменов", - заявил Шавкат Мирзиёев.
Он также выразил надежду, что этот визит станет историческим, а соглашения будут полезны народам долгие годы.
В свою очередь Эмомали Рахмон с теплотой вспомнил государственный визит президента Узбекистана в РТ в марте 2018 года. Это событие восстановило отношения между странами и придало мощный импульс по развитию сотрудничества.
Президент Таджикистана прибыл в Узбекистан впервые за 17 лет, визит проходит 17-18 августа.