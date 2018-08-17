Мирзиёев: потенциал товарооборота двух стран – минимум миллиард долларов

ТАШКЕНТ, 17 авг - Sputnik. В Узбекистане продолжается официальный визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона, сообщает пресс-служба Шавката Мирзёева.
Поездка уже названа исторической, а 2018 год – прорывным в истории двусторонних отношений.
Среди основных тем переговоров – развитие торгово-экономического сотрудничества двух стран.
"В нашем сотрудничестве есть еще много незадействованных возможностей. Продолжая работу в таком темпе, вскоре доведем объем товарооборота до 500 миллионов долларов. На самом деле наш потенциал – минимум миллиард долларов", - сказал президент Шавкат Мирзиёев.
С начала года состоялось четыре заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Ранее сообщалось, что лидеры Узбекистана и Таджикистана успели обсудить региональную и международные повестки, партнерство в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной сферах, культурный обмен и туризм.
Первый за 17 лет официальный визит Эмомали Рахмона в Узбекистан продлится до 19 августа.