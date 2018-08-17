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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Мирзиёев: потенциал товарооборота двух стран – минимум миллиард долларов

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Тема:
Визит президента Таджикистана в Узбекистан (2)
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В ходе официального визита Эмомали Рахмона в РУ стороны уделяют особое внимание вопросам развития торгово-экономического сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 17 авг - Sputnik. В Узбекистане продолжается официальный визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона, сообщает пресс-служба Шавката Мирзёева.

Поездка уже названа исторической, а 2018 год – прорывным в истории двусторонних отношений.

Визит президента Таджикистана в Узбекистан
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Визит президента Таджикистана в Узбекистан

Среди основных тем переговоров – развитие торгово-экономического сотрудничества двух стран.

"В нашем сотрудничестве есть еще много незадействованных возможностей. Продолжая работу в таком темпе, вскоре доведем объем товарооборота до 500 миллионов долларов. На самом деле наш потенциал – минимум миллиард долларов", - сказал президент Шавкат Мирзиёев. 

С начала года состоялось четыре заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Ранее сообщалось, что лидеры Узбекистана и Таджикистана успели обсудить региональную и международные повестки, партнерство в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной сферах, культурный обмен и туризм.

Первый за 17 лет официальный визит Эмомали Рахмона в Узбекистан продлится до 19 августа.

Тема:
Визит президента Таджикистана в Узбекистан (2)
Теги:
Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон, официальный визит



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