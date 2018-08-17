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Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев во время подписания документов

Торговля и наука: Мирзиёев и Рахмон подписали 27 документов

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Тема:
Визит президента Таджикистана в Узбекистан (2)
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Также главы государств заключили договор о стратегическом партнерстве.

ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон приняли Совместное заявление глав государств, а также подписали 27 документов, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана.
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Соглашения касаются сотрудничества в промышленности, стандартизации и сертификации, а также пересечения границы, признания документов об образовании, геодезии и геологии, сельского хозяйства, культуры и других сфер.

В частности, приняты соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурно-гуманитарном сотрудничестве между Сурхандарьинской и Хатлонской, Самаркандской и Согдийской областями. 

"О больших позитивных изменениях в узбекско-таджикских отношениях можно говорить долго. Но самым главным достижением является то, что наши практические дела улучшают жизнь миллионов людей, находят горячий отклик в их сердцах. Мы и впредь будем прилагать все усилия для всестороннего укрепления моста нерушимой дружбы наших народов", - сказал Шавкат Мирзиёев.

Встреча Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона в Ташкенте
Пресс-служба президента Таджикистана
Огромные возможности: официально начались переговоры Мирзиёева и Рахмона

Еще президенты подписали договор о стратегическом партнерстве по итогам прошедших в резиденции Куксарой переговоров на высшем уровне. В договоре между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан определены цели установления отношений долгосрочного и устойчивого партнерства, стратегические направления двустороннего сотрудничества.

Главы государств выразили удовлетворение прошедшими переговорами и подписанными соглашениями, подчеркнули, что среди них наиболее важное значение имеет Договор о стратегическом партнерстве.  

Тема:
Визит президента Таджикистана в Узбекистан (2)
Теги:
Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон, Таджикистан, Узбекистан



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