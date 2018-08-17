Торговля и наука: Мирзиёев и Рахмон подписали 27 документов

ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон приняли Совместное заявление глав государств, а также подписали 27 документов, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Соглашения касаются сотрудничества в промышленности, стандартизации и сертификации, а также пересечения границы, признания документов об образовании, геодезии и геологии, сельского хозяйства, культуры и других сфер.

В частности, приняты соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурно-гуманитарном сотрудничестве между Сурхандарьинской и Хатлонской, Самаркандской и Согдийской областями.

"О больших позитивных изменениях в узбекско-таджикских отношениях можно говорить долго. Но самым главным достижением является то, что наши практические дела улучшают жизнь миллионов людей, находят горячий отклик в их сердцах. Мы и впредь будем прилагать все усилия для всестороннего укрепления моста нерушимой дружбы наших народов", - сказал Шавкат Мирзиёев.

Пресс-служба президента Таджикистана Огромные возможности: официально начались переговоры Мирзиёева и Рахмона

Еще президенты подписали договор о стратегическом партнерстве по итогам прошедших в резиденции Куксарой переговоров на высшем уровне. В договоре между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан определены цели установления отношений долгосрочного и устойчивого партнерства, стратегические направления двустороннего сотрудничества.

Главы государств выразили удовлетворение прошедшими переговорами и подписанными соглашениями, подчеркнули, что среди них наиболее важное значение имеет Договор о стратегическом партнерстве.