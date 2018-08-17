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ГЭС

Узбекистан и Таджикистан совместно построят ГЭС на реке Зарафшан

© Sputnik / Игорь Агеенко
Политика
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Стороны изучают вопрос использования пресной воды Сарезского озера.

ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik, Дильшода Рахматова. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев договорился с Эмомали Рахмоном о строительстве двух гидроэлектростанций в Таджикистане, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Оба сооружения разместят на реке Зарафшан, общая мощность составит 320 МВт.

"Строительство гидроэлектростанции - это очень серьезный вопрос. Мы еще при первой встрече об этом говорили. А сегодня мы сказали: давайте конкретизируем наши желания. И Эмомали Шарифович сказал, что есть готовые проекты, которые прошли международные стандарты, одобрены крупными банками. Я думаю этот проект междурегионального сотрудничества - очень серьезный вопрос", - заявил Мирзиёев.

Пройдет время, и этот проект даст свой прорывной эффект, полагает президент Узбекистана. По его словам, совместное строительство должно помочь странам в решении многих общих проблем.

Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев во время подписания документов
© Пресс-служба президента Узбекистана.
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Он добавил, что стороны также изучают вопрос использования пресной воды Сарезского озера. Глава государства считает проект гидротехнического строительства очень важным вопросом в развитии регионального сотрудничества.

В свою очередь Рахмон заявил, что обсудил с коллегой вопросы использования пресной воды озера Сарез общим объемом в 17 миллиардов кубометров. Он отметил, что они с Мирзиёевым сошлись в вопросах того, как важно конструктивно использовать водно-энергетические ресурсы. Рахмон добавил, Таджикистан никогда не оставлял и не оставит своих соседей без воды, о чем он неоднократно заявлял, выступая в различных организациях.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон находится в Узбекистане с визитом впервые за 17 лет. Утром в пятницу состоялась официальная встреча лидеров двух государств, они успели подписать 27 документов и Совместное заявление, обсудили партнерство в торгово-экономической, инвестиционной, туристической, культурной сферах.

Теги:
официальный визит, Таджикистан, гидроэлектростанция



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