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Узбекские военнослужащие во время конкурса Тропа разведчика

Силовики активизировали взаимодействие по ситуации в Афганистане

Sputnik / Антон Курилкин
Политика
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Узбекистан и Таджикистан усилят взаимодействие по решению вопросов нейтрализации угроз пограничной безопасности, искоренения наркотрафика, предотвращения вторжений вооруженных бандформирований.

ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Оборонные и правоохранительные ведомства Узбекистана и Таджикистана активизировали взаимодействие в связи с ситуацией в Афганистане, заявил в пятницу президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по итогам переговоров с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает РИА Новости.

"Мы очень серьезно, скрупулезно обсудили вопросы по Афганистану. Это те вопросы, которые обе страны очень глубоко заставляют задуматься о безопасности наших границ", - отметил Мирзиёев.

Глава Узбекистана отметил, что за последние полтора года правоохранительные органы и оборонные ведомства двух стран встречались несколько раз и одним из главных вопросов были ситуация в Афганистане и обеспечение безопасности в регионе.

Военнослужащий ВС Узбекистана во время учений
© Министерство обороны Узбекистана
Пограничники Узбекистана и Таджикистана ликвидировали афганских бандитов

"Сегодня мы еще раз сказали, чтобы ведомства наращивали контакты, обмен информацией, чтобы в работе на границе принимались действенные меры", - добавил Мирзиёев.

Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

Как отмечалось ранее экспертами, проведенная в Ташкенте встреча по афганской проблеме, визит делегации "Талибана" и усилия президента Мирзиёева делают Узбекистан ключевым игроком в решении афганской проблемы.

 

Теги:
ситуация, Афганистан, Таджикистан, Узбекистан



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