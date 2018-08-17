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В Ташкенте открылась выставка промышленной продукции Таджикистана

Мирзиёев и Рахмон открыли выставку промышленной продукции Таджикистана

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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На экспозиции представлены результаты работы более 100 организаций.

ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. В Ташкенте открылась выставка промышленной продукции Таджикистана, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В Ташкенте открылась выставка промышленной продукции Таджикистана
© Пресс-служба президента Узбекистана.
В Ташкенте открылась выставка промышленной продукции Таджикистана

С ней ознакомились главы государств Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон, на экспозиции представили результаты работы более 100 предприятий РТ.

В Ташкенте открылась выставка промышленной продукции Таджикистана
© Пресс-служба президента Узбекистана.
В Ташкенте открылась выставка промышленной продукции Таджикистана

"Президенту нашей страны была представлена информация об этих предприятиях. Глава нашего государства поинтересовался качеством продукции, побеседовал с производителями. Ведомствам по внешней торговле и экономике даны указания по расширению экспортно-импортных связей с Таджикистаном", - говорится в сообщении.

Утром 17 августа начался первый за 17 лет официальный визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Узбекистан. Он встретился с узбекским коллегой в резиденции Куксарой, они обсудили партнерство в политической, инвестиционной, торгово-экономической, энергетической, водохозяйственной и сельскохозяйственной сферах, подписали Совместное заявление, 27 соглашений в различных областях и заключили договор о стратегическом партнерстве.

Теги:
официальный визит, Таджикистан, Выставка



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