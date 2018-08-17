Узбекистан и Таджикистан договорились об отдельных участках границы

ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Министры иностранных дел Узбекистана и Таджикистана Абдулазиз Камилов и Сироджиддин Мухриддин в пятницу обменялись грамотами о ратификации договора об отдельных участках границы между странами, документ выступил в силу, передает РИА Новости.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран подписали протокол об обмене грамотами о ратификации договора по итогам встречи президентов Узбекистана и Таджикистана Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона. Глава Таджикистана 17-18 августа находится в Узбекистане с визитом.

"Мы шестнадцать пунктов пропуска открыли на границе. Самым главным достижением является то, что наши практические дела улучшают жизнь миллионов людей, находят горячий отклик в их сердцах", - заявил Мирзиёев после церемонии подписания документов.

Рахмон отметил, что "по мере создания благоприятных условий для свободного передвижения граждан значительно увеличилось количество взаимных поездок". В частности, по его данным, за шесть месяцев этого года таджикско-узбекскую границу пересекли более миллиона граждан двух стран и зарубежных гостей.

Протяженность государственной границы Таджикистана с Узбекистаном составляет более 1,33 тысячи километров. После распада Советского Союза около 20% линии таджикско-узбекской госграницы оставались неделимитированными. В течение почти 25 лет между странами регулярно возникали разногласия, в том числе инциденты на границе.

Стороны также создали совместную рабочую группу по вопросу обезвреживания участков инженерных заграждений на приграничных территориях двух стран. Эту работу планируют завершить в 2019 году.

Новый президент Узбекистана Мирзиёев в числе первоочередных задач во внешнеполитической сфере занялся "перезагрузкой" отношений с соседями по региону. В частности, с Таджикистаном был возобновлен диалог по пограничному и водно-энергетическому вопросам. В апреле 2017 года возобновилось авиасообщение между столицами, прерванное в 1992 году, а в марте нынешнего года после семилетнего перерыва южные области двух стран вновь связала железная дорога. В конце марта вступило в силу межправительственное соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан двух стран сроком до 30 дней.