Президенты Узбекистана и Таджикистана посетили завод Artel в Ташкенте

Эмомали Рахмон в сопровождении Шавката Мирзиёева посетил организацию, которая занимается производством кондиционеров и телевизоров.

ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в сопровождении Шавката Мирзиёева посетил завод Artel в Ташкенте, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.

Лидеры двух государств ознакомились с процессом сборки телевизоров и кондиционеров.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в сопровождении Президента Шавката Мирзиёева посетил завод "Artel" в Ташкенте

"Высокий гость отметил качество и ценовую конкурентоспособность продукции Узбекистана, в том числе техники Artel, которая пользуется спросом в Таджикистане. Ответственным лицам даны указания по увеличению поставок продукции завода в Таджикистан", - отмечается в сообщении.

Ранее также сообщалось об открытии в столице выставки промышленной продукции Таджикистана.

Эмомали Рахмон впервые за 17 лет прибыл с визитом в РУ 17 августа, он встретился с Шавкатом Мирзиёевым в резиденции Куксарой. Лидеры двух стран успели обсудить сотрудничество в ряде сфер – политической, инвестиционной, торгово-экономической, энергетической, водохозяйственной и сельскохозяйственной, подписали всего 27 соглашений и Совместное заявление, заключили договор о стратегическом партнерстве.