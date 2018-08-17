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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в сопровождении Президента Шавката Мирзиёева посетил завод Artel в Ташкенте

Президенты Узбекистана и Таджикистана посетили завод Artel в Ташкенте

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Тема:
Визит президента Таджикистана в Узбекистан (2)
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Эмомали Рахмон в сопровождении Шавката Мирзиёева посетил организацию, которая занимается производством  кондиционеров и телевизоров.

ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в сопровождении Шавката Мирзиёева посетил завод Artel в Ташкенте, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.

Лидеры двух государств ознакомились с процессом сборки телевизоров и кондиционеров.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в сопровождении Президента Шавката Мирзиёева посетил завод Artel в Ташкенте
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в сопровождении Президента Шавката Мирзиёева посетил завод "Artel" в Ташкенте

"Высокий гость отметил качество и ценовую конкурентоспособность продукции Узбекистана, в том числе техники Artel, которая пользуется спросом в Таджикистане. Ответственным лицам даны указания по увеличению поставок продукции завода в Таджикистан", - отмечается в сообщении.

Ранее также сообщалось об открытии в столице выставки промышленной продукции Таджикистана.

Эмомали Рахмон впервые за 17 лет прибыл с визитом в РУ 17 августа, он встретился с Шавкатом Мирзиёевым в резиденции Куксарой. Лидеры двух стран успели обсудить сотрудничество в ряде сфер – политической, инвестиционной, торгово-экономической, энергетической, водохозяйственной и сельскохозяйственной, подписали всего 27 соглашений и Совместное заявление, заключили договор о стратегическом партнерстве.

Тема:
Визит президента Таджикистана в Узбекистан (2)
Теги:
Эмомали Рахмон, завод, Таджикистан, Узбекистан, Ташкент



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