19:08 18 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB115.07
  • EUR8888.62
  • USD7790.20
Поиск
Мирзиёев и Рахмон почтили память Ислама Каримова

Мирзиёев и Рахмон почтили память Ислама Каримова

© Фото: пресс-служба президента Узбекистана
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Визит президента Таджикистана в Узбекистан (2)
44840

Президент Таджикистана посетил мавзолей первого президент Узбекистана в Самарканде.

ТАШКЕНТ, 18 авг - Sputnik. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в сопровождении главы Узбекистана Шавката Мирзиёева посетил мемориальный комплекс Ислама Каримова в Самарканде.

Как сообщает пресс-служба узбекского лидера, Мирзиёев и Рахмон возложили цветы к могиле первого президента страны. Были прочитаны суры из Корана.

Данный комплекс ежедневно посещают сотни соотечественников и зарубежных гостей. Среди них немало и таджикистанцев.  

"Почтение президентом Таджикистана памяти первого президента нашей страны стало воплощением уважения к нашему народу. Эмомали Рахмон принимал участие и в церемонии погребения Ислама Каримова", - напоминает пресс-служба.

Гостю было рассказано о проведенной в комплексе созидательной работы.

Глава Таджкистана совершает первый за 17 лет официальный визит в Узбекистан
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Мирзиёев: за полтора года у нас не осталось проблем с Таджикистаном

Напомним, Эмомали Рахмон совершает первый за 17 лет государственный визит в Узбекистан. В Узбекистане сегодня проживает полтора миллиона таджиков. В 10 регионах страны действуют центры таджикской культуры, а также школы с таджикским языком обучения. Издаются газеты и литература на таджикском языке.

В марте Таджикистан с первым в истории государственным визитом посетил президент Узбекистана.

Тема:
Визит президента Таджикистана в Узбекистан (2)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Туркестан, мавзолей Ходжа Ахмета Яссауи
    Большое кочевье

    Около тысячи государственных служащих переехали из Шымкента в новый областной центр.

  • Архивное фото снежного барса в реабилитационного центре для диких животных
    Священное животное

    Снежный барс признан талисманом предстоящих III Всемирных игр кочевников, которые с 3 по 8 сентября пройдут на Иссык-Куле.

  • Две женщины на улице. архивное фото
    Второй будешь?

    Закон в Таджикистане запрещает иметь двух жен, но это мало кого останавливает: для девушек статус второй жены - пылкая любовь без надоедливой бытовухи, для женщин постарше - решение материальных проблем и спасение от одиночества.

  • Лидер оппозиционной фракции Никол Пашинян во время митинга на площади Республики (23 апреля 2018). Ереван
    Сто дней спустя

    Почему, несмотря на заверения новых властей Армении о дружбе с Россией, последние три с лишним месяца взаимоотношения стран развивались не слишком гладко?

  • Производство лекарственных препаратов в Хабаровске
    Не лечит, а калечит

    Партия сильнодействующих лекарств из Латвии, которая предназначалась для лечения солдат ВСУ, три месяца пролежала на складе без надлежащих условий.

  • Почему так дорого?

    Министерство юстиции Литвы представило результаты сравнения цен на непродовольственные товары в Литве и других странах Евросоюза.

  • Туркестан, мавзолей Ходжа Ахмета Яссауи
    Большое кочевье

    Около тысячи государственных служащих переехали из Шымкента в новый областной центр.

  • Архивное фото снежного барса в реабилитационного центре для диких животных
    Священное животное

    Снежный барс признан талисманом предстоящих III Всемирных игр кочевников, которые с 3 по 8 сентября пройдут на Иссык-Куле.

  • Две женщины на улице. архивное фото
    Второй будешь?

    Закон в Таджикистане запрещает иметь двух жен, но это мало кого останавливает: для девушек статус второй жены - пылкая любовь без надоедливой бытовухи, для женщин постарше - решение материальных проблем и спасение от одиночества.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Шавкат Мирзиёев встречает главу Таджикистана Эмомали Рахмона
Новая и вечная дружба, или Как прошел визит Рахмона в Ташкент
Из-за муссонных дождей в Индии погибли более 320 человек
Доисторичсекие животные Узбекистана
Узбекистан юрского периода: кто жил на территории республики

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054