Мирзиёев и Рахмон почтили память Ислама Каримова

ТАШКЕНТ, 18 авг - Sputnik. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в сопровождении главы Узбекистана Шавката Мирзиёева посетил мемориальный комплекс Ислама Каримова в Самарканде.

Как сообщает пресс-служба узбекского лидера, Мирзиёев и Рахмон возложили цветы к могиле первого президента страны. Были прочитаны суры из Корана.

Данный комплекс ежедневно посещают сотни соотечественников и зарубежных гостей. Среди них немало и таджикистанцев.

"Почтение президентом Таджикистана памяти первого президента нашей страны стало воплощением уважения к нашему народу. Эмомали Рахмон принимал участие и в церемонии погребения Ислама Каримова", - напоминает пресс-служба.

Гостю было рассказано о проведенной в комплексе созидательной работы.

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Напомним, Эмомали Рахмон совершает первый за 17 лет государственный визит в Узбекистан. В Узбекистане сегодня проживает полтора миллиона таджиков. В 10 регионах страны действуют центры таджикской культуры, а также школы с таджикским языком обучения. Издаются газеты и литература на таджикском языке.

В марте Таджикистан с первым в истории государственным визитом посетил президент Узбекистана.