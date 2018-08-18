Президенты Узбекистана и Таджикистана посетили комплекс Регистан

ТАШКЕНТ, 18 авг - Sputnik. Президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон посетили комплекс Регистан, пишет пресс-служба Мирзиёева.
Главам государств рассказали об истории трех сооружений ансамбля - медресе Мирзо Улугбека, Шердора и Тиллакори, проведенной здесь работе в годы независимости.
Архитектурные традиции Узбекистана, сохранность древних памятников, отделка купола Тиллакори произвели большое впечатление на Эмомали Рахмона.
Ранее Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон побывали в музее "Афросиаб" и музейном комплексе Мирзо Улугбека.