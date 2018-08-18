Лукашенко уволил руководство правительства Беларуси

ТАШКЕНТ, 18 авг - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко сменил состав руководства правительства и рассказал, что разошелся с прежним правительством страны, возглавляемом Андреем Кобяковым, во взглядах на вопросы приватизации госсобственности и уровня средней зарплаты в стране.

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Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, в субботу во время назначений нового премьер-министра, вице-премьеров и ряда министров Лукашенко отметил, что некоторые в правительстве начали занимать позицию "давайте быстрее приватизируем государственную собственность, быстрее распродадим".

"Никто не против приватизации. Было четко мною определено: по каждому предприятию, малому или большому, по трудовым коллективам... мы должны определяться, прежде чем продавать акции этого предприятия", - сказал белорусский лидер.

В том числе, по его словам, нужно определяться по таким вопросам, на каких условиях придут новые инвесторы, что будет с предприятием и его работниками.

"Выкинут ли они половину на улицу людей, как некоторые приходят ко мне инвесторы и говорят, что такая численность не нужна... Такая приватизация в Беларуси не пройдет, такая приватизация нам не нужна", - подчеркнул президент.

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Лукашенко добавил, что в Беларуси был определен курс на постепенную модернизацию и совершенствование того, что есть. Он отметил, что в последующем, если возникнет вопрос о продаже модернизированных предприятий, их цена будет выше.

"Но самое главное … четко было сказано: никакой шоковой терапии, никаких шоков быть не должно. Я на это никогда не соглашался и никогда не пойду. Резать по живому никому в Беларуси не дано. У нас, во-первых, люди другие, привыкшие к честности и справедливости. Они такую политику не воспримут. Нет, в правительстве не так, так эдак надо огулом протолкнуть этот шок. И мне пришлось постоянно одергивать правительство", - сказал белорусский президент.

По его словам, поручение достичь хотя бы средней зарплаты в месяц по стране в размере тысяча белорусских рублей (около 500 долларов) "у них (в правительстве - ред.) вообще вызвало панику, что это недопустимо".

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"Оказывается, допустимо. Даже при том курсе, который они пытались втюхать нам в Беларуси. Но сколько крови попортили для того, чтобы лично мне пришлось это делать, убедить правительство, что люди хотя бы несчастных тысячу рублей среднюю заплату в стране должны иметь. Что надо подтянуть в этом году самые низкооплачиваемые слои… Одни формулировки: "мы не можем", "мы не должны", "рухнет курс", "рухнет страна", "рухнет все", - продолжил глава государства.

Лукашенко отметил, что предложил получать правительству такую зарплату, как эти люди. По его словам, на это предложение последовала следующая реакция: "Да нет, в правительстве это невозможно, надо менеджерам в правительстве поднимать заработную плату, и чем выше, тем лучше они будут работать". "Так что же это за справедливость?" - возмутился глава государства.